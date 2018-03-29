Суд в США отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по терактам 9/11

Суд в Нью-Йорке отказал представителям Саудовской Аравии в ходатайстве о праве отклонять иски от родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, в 2016 году власти США приняли закон JASTA, согласно которому Саудовская Аравия лишается суверенного иммунитета, а родственники жертв терактов 9/11 могут обращаться с судебными исками против иностранных государств.

Напомним большинство террористов, совершивших атаки 11 сентября 2001 года, были гражданами Саудовской Аравии. Жертвами теракта тогда стали 2977 человек, еще 24 пропали без вести.