Читатель спрашивает: Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки?

В некоторых хадисах это деяние считается нежелательным, даже указывается, что в чашке, со стороны ручки, прячется дьявол. Трудно точно сказать, какова истинная причина таких указаний. Предполагается, что подобным способом непорочные пытались оградить мусульман от микробов. Как известно, микробы, находящиеся на руках, переходят большой частью на ручку посуды, и во время питья повышается вероятность их попадания в организм. Людям той эпохи трудно было разъяснить сущность микробов, которых нельзя было видеть невооруженным глазом. Поэтому в этих источниках микробы условно названы дьяволом.