7 палестинцев погибли в ходе стычек с израильскими солдатами

7 палестинцев погибли и свыше 500 пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Об этом сообщает новостной портал Maan.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, по его данным, двое жителей анклава были застрелены после полудня в районе лагеря беженцев Джабалия и в Рафахе. В ночь на пятницу залпом израильского танка у забора на границе был убит еще один приблизившийся к нему араб.

Более половины пострадавших, как сообщают палестинские СМИ, получили огнестрельные ранения.

Тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Ранее на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы "не уступят ни пяди своей земли".

"Сегодня мы снова пишем историю нашего народа и нашего правого дела, - сказал он. - А Трампу и всем, кто поддерживает его заговорщическую сделку, хотим сказать, что мы никогда не откажемся от Иерусалима, для нас нет никакой альтернативы, кроме Палестины, и нет никакого решения, кроме возвращения к очагам".

По поступающей информации, Израиль уже объявил прилегающие к анклаву территории закрытой военной зоной, в эти районы стягиваются дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов.