ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли принимать халяльную пищу в ресторане, где подают спиртное? Можно ли принимать халяльную пищу в ресторане, где подают спиртное?
"Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов"
Всех ли ожидают муки в могиле? Всех ли ожидают муки в могиле?
Можно ли верующему выполнять намаз в доме, где он живет с членами семьи, которые грешат? Можно ли верующему выполнять намаз в доме, где он живет с членами семьи, которые грешат?
Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы? Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Новости по миру

В Генштабе РФ назвали ситуацию в Ракке катастрофической

В сирийскую Ракку, бывшую "столицу" ИГ, вернулись 95 тысяч жителей, но обстановка все еще катастрофическая, в городе только одна больница и роддом.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом", — сказал он.

Рудской отметил, что из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой.

"Зачастую она берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий", — добавил он.

По данным Генштаба, в городе практически не ведется работа по очистке от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей. По данным ООН, за период с октября 2017 года по 14 марта 2018 года погибли 130 и ранены 658 человек.

 


Опубликовано:30 Март, 2018  16:10, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Март, 2018
Американские солдаты подорвались на мине в Сирии, двое погибли
30 Март, 2018
7 палестинцев погибли в ходе стычек с израильскими солдатами
30 Март, 2018
Нападение террористов на воинскую часть в Турции: 6 солдат погибли
30 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз за сутки
30 Март, 2018
Кронпринц Саудовской Аравии прочит войну с Ираном через 10 лет

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Март, 2018

Американские солдаты подорвались на мине в Сирии, двое погибли
30 Март, 2018
В Генштабе РФ назвали ситуацию в Ракке катастрофической
30 Март, 2018

7 палестинцев погибли в ходе стычек с израильскими солдатами
30 Март, 2018

Нападение террористов на воинскую часть в Турции: 6 солдат погибли
30 Март, 2018

Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки? Ислам в вопросах
30 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз за сутки
30 Март, 2018

Кронпринц Саудовской Аравии прочит войну с Ираном через 10 лет
29 Март, 2018

Суд в США отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по терактам 9/11
29 Март, 2018

СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране
29 Март, 2018
В России ликвидирована ячейка ИГ
29 Март, 2018
В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа
29 Март, 2018

Председатель комитета: Вопрос о выделении мест Азербайджанскому институту теологии остается открытым
29 Март, 2018
Три иностранных сапера погибли в Карабахе
29 Март, 2018
В Египте огласили первые результаты выборов президента
29 Март, 2018

В какой день по лунному календарю было ниспослано пророчеству Его Светлости Мухаммаду (с)? Ислам в вопросах
29 Март, 2018
Боевики напали на отель в Мали, есть погибшие
29 Март, 2018
ВС Армении нарушили перемирие 110 раз за сутки
28 Март, 2018

Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов
28 Март, 2018
Афганская авиация уничтожила грузовики талибов с 22 тоннами взрывчатки
28 Март, 2018
Российские наемники будут наводить порядок в Сирии
28 Март, 2018
Индия недовольна качеством российских истребителей
28 Март, 2018
Евросоюз просит Эрдогана вернуть греческих солдат
28 Март, 2018

Завершено строительство мечети "Гаджи Джавад" Фотолента
28 Март, 2018

Сегодня мовлуд имама Мухаммада Таги (а)
28 Март, 2018

Является ли харамом употребление в пищу сырого мяса и сырой рыбы? Ислам в вопросах
28 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки
28 Март, 2018

Ким Чен Ын совершил свой первый международный визит
27 Март, 2018

Фонду пропаганды моральных ценностей выделено 6,1 млн манатов
27 Март, 2018
Верховный суд рассмотрит конституционность многоженства
27 Март, 2018
Сирийский район Тель-Рифат освобожден от террористов
27 Март, 2018

США могут заблокировать поставку Турции F-35 из-за С-400
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com