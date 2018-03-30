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Новости » Ислам в вопросах

Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)?

Читатель спрашивает: Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)?

Все исламские ученые (за исключением нескольких предвзятых лиц) едины во мнении, что имам Али (а) родился внутри Каабы, и после него ни один человек не удостаивался этой чести. Большинство ученых утверждают, что за все время существования Каабы внутри него вообще никто кроме имама Али (а) не рождался. Но существуют некоторые сведения о том, что племянник Ее Светлости Хадиджы, Хаким ибн Хазам, также родился в Святыне. Если это событие и произошло в действительности, то случилось за 40 лет до рождения имама Али (а). Однако, во-первых, документы, подтверждающие информацию о рождении Хакима в Каабе, очень слабы и противоречивы. Во-вторых, даже если поверить в истинность этой информации, надо обратить внимание на один нюанс: роды матери Хакима в Каабе случились внезавпно. Она, будучи на 9-м месяце беременности, вместе с остальными женщинами племени Курайш, совершала паломничество в Каабе. И тут у нее начались родовые схватки, она родила там ребенка на куске шкуры. Рождение же имама Али (а) еего матерью Фатимой бинти Асад (а) произошло по воле Аллаха, чудесным образом. То есть, стены Каабы разверзлись, и Фатима смогла войти вовнутрь.


Опубликовано:31 Март, 2018  11:33, ]]>Печать]]>
 
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