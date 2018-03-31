Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе экстренного заседания Совеа Безопасности призвал к независимому и прозрачному расследованию гибели людей при столкновениях в палестинской Газе, сообщает İslam.az со ссылкой КоммерсантЪ.

Генсек ООН призвал всех, кого касается этот конфликт, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам, и в частности от любых мер, которые могут нанести ущерб гражданским лицам.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун ранее заявил, что в организации опасаются ухудшения ситуации в секторе Газа в ближайшие дни, а заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронко объявил, что Россия готова принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров.

В пятницу тысячи палестинцев собрались на затяжную акцию протеста под названием "Марш возвращения". По данным медиков из Газы, в столкновениях с израильскими силовиками пострадало несколько сотен протестующих, как минимум семеро погибли.