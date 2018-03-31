Столкновения в секторе Газа: погибли 17 человек

Во время конфликтов с вооружёнными формированиями Израиля в секторе Газа погибли 17 человек, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

На границе сектора Газа с Израилем 30 марта прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах, которые протестовали против отчуждения земельных участков. В ряде районов манифестация закончилась кровопролитием.

По словам наблюдателя Палестины при ООН, на серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения" армия Израиля отреагировала силой: на границе разместились израильские снайперы и прибыли танки.

— На данный момент убиты более 17 палестинцев, включая детей моложе 16 лет, и почти 1,5 тысячи раненых, — сообщил Рияд Мансур.

Из-за обострения ситуации в секторе Газа Совбез ООН в скором времени проведёт заседание.

Жители палестинской автономии собираются продолжать акцию протеста по возвращению земель, занятых Израилем, ещё полтора месяца. 15 мая, в годовщину создания государства Израиль, палестинцы отмечают День катастрофы "Ан-Накба". На этот день запланирован многомиллионный марш протеста из сектора Газа к заграждениям на границе Израиля. В эти же дни правительство США обещало перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим.