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Новости » Точка зрения

«Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а))

Одним из благостей, которыми Аллах одарил имама Али ибн Абуталиба (а) является факт его рождения в Священной Каабе. Как отмечают многие ученые, никто из рода человеческого не был удостоен такой чести, за исключением Али (а).

Имам Али (а) является единственным человеком, который родился на этот свет в доме Аллаха – Каабе, и ушел из этого мира в результате смертельного удара мечом, который получил в доме Аллаха – в мечети Куфы.

Великий ученый Алламе Амини в книге «аль-Гадир», рассказывая о появлении имама Али (а) на свет в Каабе, перечисляет имена 50-ти шиитских ученых и 40-а поэтов, которые отметили это событие в своих произведениях.

Факт рождения Али (а) в Каабе подтверждали и такие видные суннитские ученые, как Хаким Нишабури, Ибн аль-Магазили, Халаби, Захаби, ибн Асир, ибн Джовзи, Алуси, Мухаммад ибн Талха Шафии, Ганджи Шафии, Джувейни Шафии, Ибн Саббаг Малики, Самхуди Шафии, Сабланджи, Шах Валийуллах Дехлави и другие.

Некоторые из этих ученых называли мовлуд имама Али (а) в Каабе знаменитым событием и преданием мутаватир. Последнее понятие означает, что это событие передавалось очень многими передатчиками, принадлежащими различным слоям. При этом условием является невозможность их сговора с целью передачи ложной информации.

Хаким Нишабури в книге «аль-Мустадрак ала-л-Сахихейн» пишет: «Одной из информаций мутаватир является еще то, что дочь Асада Фатима родила Его Светлость Али (а) в Каабе» (т. 3, стр. 483).

Подобная информация содержится также в произведениях Ахмада ибн Абдульазиза Дехлави «Изалят аль-хава» и Сихабаддина Сейид Махмуд Алуси «Шарх аль-харидат аль-гейбиййа».

О рождении имама в Каабе были написаны и целые книги. Таких известно как минимум 5. Автором одного из них является видный шиитский ученый Шейх Садуг. Еще одну книгу написал наш соотечественник Алламе Мухаммад Али Ордубади (1895-1960). Он провел тщательное исследование по данной теме, дал исчерпывающие ответы на все выдвигаемые сомнения. Близкий друг Ордубади, Алламе Амини в книге «аль-Гадир» пишет: «Наш шейх Ордубади написал по этой теме большую книгу, провел глубокие исследования и не оставил ни единой стрелы ни для одного лука» (т. 4, стр. 27).

Что же касается тех, кто опровергает факт появления имама Али (а) на свет в Каабе, то они в основном действовали в двух направлениях. Во-первых, старались доказать, что Его Светлость не единственный человек, удостоившийся такой чести. Тем самым они ставили целью принизить достоинства имама Али (а). Во-вторых, они вообще отрицали факт рождения Его Светлости в Доме Аллаха.

Первые утверждали, что до имама Али (а) в Каабе был рожден племянник Ее Светлости Хадиджы – Хаким ибн Хазам ибн Хувейди ибн Асад Гурейши. Он родился за 12 или 13 лет до года Слона, и скончался спустя 50 или 54 года после хиджры. Некоторые пишут, что он прожил до ниспослания Ислама 60 лет, и столько же после.

Отметим, во-первых, что информация о рождении Хакима ибн Хазама в Каабе с точки зрения документов слаба, а приводимые доказательства противоречивы. А во-вторых, если даже согласимся с этой информацией, уточним один нюанс: роды у матери Хакима начались внезапно. Передают, будто она вошла внутрь Каабы с другими женщинами с целью богослужения. Она в это время была на девятом месяце беременности. И внутри Каабы у женщины начинаются родовые схватки. Там же она рожает ребенка.

В последнее время и некоторые ваххабитские «ученые» прилагают большие усилия, чтобы опровергнуть факт рождения на свет имама Али (а) в Каабе, и даже утверждают, будто это принижает его достоинства. Среди них особо выделяется Шейх Арифи, который приходится крестным отцом террористам, совершающим варварские преступления в Сирии и Ираке. Именно по его фетвам были убиты тысячи невинных мусульман, в особенности шиитов. Основным выдвигаемым «доводом» Арифи является его утверждение, будто в те времена в Каабе и вокруг него было размещено 360 идолов. И будто именно поэтому рождение в таком пространстве на самом деле является пороком, а не достоинством.

В ответ можем сказать, что в Коране дом Каабы воспевается как первое строение на земле, Дом Аллаха, место мира и спокойствия. Это строение было святым с самого первого дня создания, и сохранит свою святость вплоть до Судного дня. Кааба всегда уважаема, вне зависимости, как к нему относятся люди. Разве до 8 века, когда Кааба перешла в руки мусульман и была очищена от идолов, она не была почтенна? И почему в течение нескольких лет мусульмане во время намаза обращали свои лица в сторону Каабы, хотя там по-прежнему хранились идолы? Почему Пророк (с) намеревался отправиться в хадж в год Худейбиййа? Почему Его Светлость совершил искупление умры? Почему еще до этого, в годы проживания в Мекке, Пророк посещал Каабы, совершал около нее намаз? Почему он так поступал, если это место был скверной и нечистой? Или господин Арифи смог разоблачить Пророка?

В конце же хотелось провести еще одно сравнение. Поубавилось ли святости и благодати у Пророка, когда мушрики Мекки называли Его Светлость поэтом и «меджнуном»? Все пророки подвергались своими современниками гонениям и притеснениям. И разве такое отношение людей наносило урон их пророческому рангу? Никоим образом! Поэтому отношение невежественных людей той эпохи к Каабе не могло отбросить тень на его святость, и рождение имама Али (а) в Каабе является большой благодатью для Его Светлости.


Опубликовано:31 Март, 2018  14:48, ]]>Печать]]>
 
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