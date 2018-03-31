Читатель спрашивает: Что означают буквы «мугаттаа»?

В переводе с арабского языка это означает «сокращенные, буквы поодиночке». Именно так названы буквы, которыми начинаются 29 сур Корана, и значение которых доподлинно не известно.

Буквы мугаттаа охватывают 14 букв арабского алфавита: алиф, хе, ха, та, йе, каф, лам, мим, нун, син, айн, гаф, сад и ра. Эти буквы использованы в различной комбинации: Например, гаф, йа-син, алиф-лам-мим, алиф-лам-мим, сад, ха-мим-айн-син-гаф.

Существуют различные теории относительно значения этих букв. Согласно широко распространенному мнению, добавив к началу сур эти буквы, Аллах хотел донести до людей, что Коран состоит из тех же букв, которыми пользуются люди в повседневной жизни. Однако они не способны этими же буквами создать что-то наподобие Корану. Некоторые ученые считают, что буквы мугаттаа являются тайной, и постичь их суть невозможно.