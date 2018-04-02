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Сегодня годовщина кончины Ее Светлости Зейнаб (с.а)

Сегодня, 15-го раджаба по по хиджое годовщина кончины дорогой дочери Имама Али (а) и Фатимеи-Захры (с.а) - ханум Зейнаб (с.а).

Как сообщает islam.az, имя Зейнаб ей дал пророк Мухаммед (с).

Ее Светлость родилась  5-го числа месяца Джамауль-авваль по лунному летоисчислению.

Зейнаб прожила рядом со своим дедушкой, пророком Мухаммедом (с) около пяти лет и получила от него уроки нравственности, культуры и терпения. Живя любовью к Аллаху, она запомнилась как эталон справедливости.

Она была еще ребенком, когда умер пророк Мухаммед (с). Но то была не единственная потеря. Она потеряла отца - имама Али (а) и брата - имама Хасана (а), которые пали шахидами от рук врагов ислама.

Своего брата, предводителя мучеников - шехидов - имама Хусейна ибн Али (а) и Али Акбара, старшего сына имама Хусейна (а), она потеряла во время трагедии Кербелы. Наряду со своим братом Хусейном (а.с) и племянником, она также потеряла двух сыновей.

Все эти потери не сломили ее. Она не пала духом, наоборот, набралась терпения. Она прочитала хутбу (проповедь, речь) перед народом Куфы, разбудив их спящую совесть.

Ханум Зейнаб (с.а) до конца своей благостной жизни распространяла вокруг себя свет Ислама и до последней минуты жила с именем "Хусейн!" на устах.


Опубликовано:2 Апрель, 2018  11:35, ]]>Печать]]>
 
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