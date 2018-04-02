Эрдоган встретился с военными на границе с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на КПП «Огулпынар» в приграничной с сирийским Африном провинции Хатай, где заявил о решимости Анкары к продолжению борьбы с проявлениями терроризма, сообщает "Анадолу".

Главу государства сопровождал руководитель Генштаба ВС страны Хулуси Акар.

Обращаясь к группе военнослужащих, глава государства назвал исторической победой тот факт, что части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии уже в первые два месяца антитеррористической операции на северо-западе Сирии заняли город Африн.

«Турецкий народ гордится своей армией. Мощь Турции растет день ото дня», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер дал высокую оценку развитию отечественного оборонпрома. По словам главы государства, отказ ряда стран продать беспилотники Турции привел к разработке отечественных БПЛА: «Турция за счет своих предприятий покрывает большую часть потребностей в вооружении. Мы уже не ждем оружия и запасных частей из-за рубежа. Эксперты и разработчики оборонных предприятий действуют в связке с военными. Сегодня Турция намного сильней, чем была два года назад - в период проведения операции «Щит Евфрата».

Президент указал, что борьба с террористами в регионе ведется не только в Сирии, но и в Ираке. «Только за последнюю неделю ликвидировано 99 террористов, в том числе в районе Кани Раш на севере Ирака. Мы делаем все для обеспечения безопасности и стабильности в Турции, защиты граждан страны», - добавил Эрдоган.