В Узбекистане осуждена группа вербовщиков в экстремистские группировки Сирии

Узбекский суд приговорил к длительным срокам заключения членов подпольной религиозной экстремистской группы, которая вербовала соотечественников в террористические группировки на территории Сирии.

Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили СМИ страны.

«Суд приговорил восьмерых жителей Туракурганского района Наманганской области Узбекистана к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет, в их числе и предприниматели, которые финансировали выезд завербованных в Сирию», – цитирует сообщение ТАСС.

Завербованные принимали участие в боевых действиях в составе запрещенной группировки «Таблиги джамаат», а после возвращения проповедовали радикальные религиозные идеи, передает İslam.az.