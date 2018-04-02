Российские военные в Сирии предложили лидерам "Джейш Аль-Ислам" сдать оружие

Российские военные заявили лидерам радикальной группировки "Джейш Аль-Ислам" о бесперспективности сопротивления.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон не прекращается работа по склонению радикальной группировки "Джейш Аль-Ислам" к прекращению боевых действий и разоружению", - сказал Евтушенко.

"Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве "живого щита", - заявил российский генерал.