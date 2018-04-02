Эксперты составили портрет «типичного французского джихадиста»

Эксперты Французского института международных отношений составили так называемый портрет «типичного джихадиста» из Франции.

Так, изучив, личные дела осужденных за терроризм заключенных, исследователи пришли к выводу, что среднестатистическому французскому "джихадисту" 26 лет, он плохо образован, беден и, вероятнее всего, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за другие преступления.

По словам политолога Марка Хэкера, из 68 радикалов, о чьем образовании было известно, 32 человека не окончили школу, а высшее образование получили только 7 человек.

Родители более половины осужденных за терроризм, при этом, иммигрировали во Францию из Северной Африки.