Читатель спрашивает: Можно ли совершать тайаммум на поверхность мохура?

Совершать тайаммум на поверхность мохура нельзя по нижеследующим причинам.

Во-первых, при тайаммуме ладони одновременно должны соприкасаться с землей. Очень трудно найти мохур, на поверхности которого можно расположить обе ладони одновременно. Но если даже предположить, что такой мохур будет в наличии, то все равно неверно совершать тайаммум на его поверхность. Потому что поверхность предмета, на который совершается тайаммум, обязательно должен быть покрыт хоть каким-то слоем пыли. То есть эта пыль должна контактировать с ладонями. А на поверхности мохура не бывает пыли в требуемом объеме. По этим причинам неверно совершать тайаммум на поверхность мохура.