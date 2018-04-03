В Баку госпошлина за место на кладбище составляет 63 маната

"Существуют госпошлины, установленные за место на кладбищах Баку. Госпошлина составляет 63 маната для мусульманских могил, 79 манатов – для немусульманских".

Об этом Report сообщил главный инженер Треста гражданских услуг населению г.Баку Сабир Гасанов.

Он сказал, что в пошлину не входит стоимость на стройматериалы:

"Стройматериалы либо покупаем мы и получаем деньги, либо их покупают близкие покойного. В стройматериалы входит 58 единиц кубика, 3 мешка цемента, 6 единиц кубиков для самой могилы, песок и плата за рабочих. Общая сумма назначается в соответствии с рыночной ценой".

С.Гасанов отметил, что с людей не требуется других плат, кроме установленной госпошлины. Он сообщил, что требование дополнительной платы незаконно:

"Если такие факты будут наблюдаться, граждане могут позвонить на "горячую линию" Треста по номеру 012 510-83-08".