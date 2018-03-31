Саудовский принц Мохаммед: Израиль имеет право на родину

Израиль имеет право на родину. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в интервью журналу The Atlantic, тем самым став первым представителем саудовских властей, признавшим «право» Израиля на землю, передает AFP.

Между Саудовской Аравией и Израилем нет официальных дипломатических отношений, но в последние годы за кулисами происходит улучшение связей. Однако конфликт израильтян и палестинцев является главным препятствием для полноценного сближения, так как Эр-Рияд поддерживает право Палестины на суверенитет.

Однако заявление принца уравняло территориальные претензии соперников. Отвечая на вопрос, имеет ли право еврейский народ на государство, по меньшей мере на часть своей родины предков, Мохаммед отметил, что верит в то, что каждый народ имеет право жить в мире. «Я считаю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственные земли. Но необходимо мирное решение, которое обеспечит стабильности и нормальные отношения», - сказал он.

Мохаммед сказал, что у него нет «религиозных возражений» в отношении израильтян, живущих вместе с палестинцам, пока защищена главная мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса. «У нас есть религиозные опасения по поводу судьбы святой мечети в Иерусалиме и прав палестинского народа», - сказал он.