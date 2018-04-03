США могут экстрадировать Гюлена

Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции проповедника и лидера "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, сказала официальный представитель Минюста США Николь Навас, добавив, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", - ответила Навас на соответствующий вопрос.

Дополнительные детали она предоставлять отказалась.

Напомним, в понедельник телеканал Haberturk сообщил о том, что турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США главы секты нурсистов Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.