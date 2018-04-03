США вывели еще одну часть военной базы Инджирлик из Турции

США перенесли в другую локацию мобильное оружейное депо "Армаг", расположенное на военно-воздушной базе Инджирлик в турецком регионе Адана.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Hurriyet, причиной этого указано отсутствие необходимости сохранения депо в Инджирлик.

По сообщению, депо перенесено на другую базу, где проводятся военные операции.

Таким образом, уже три оружейных депо было перенесено США с данной базы. Вес одного депо составляет 40 тонн, длина 15 метров. Депо были перенесено грузовым самолетом C-5M Super Galaxy, относящимся к 22 воздушным перевозкам из военно-воздушной базы Трэвис в Инджирлик.

Долгие годы США сохраняли мобильное оружейное депо "Армаг" на базе Инджирлик в турецком регионе Адана.

Отметим, что некоторое время назад была распространена информацию, что США выведут своих военнослужащих из Турции и Катара и разместят в базах на территории Иордании и Кувейта. После этой информации Центральное командование ВС США опровергло информацию СМИ о выводе американских военнослужащих с турецкой базы Инджирлик и катарской Аль-Удейд.

Напомним, что военно-воздушная база Трэвис находится в американском штате Калифорния.