ООН собрала 2 млрд долларов на помощь жителям Йемена

ООН удалось собрать 2 миллиарда долларов в ходе международной донорской конференции по Йемену, состоявшейся в Женеве.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерреш журналистам.

"Мы достигли суммы в 2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, когда мы собрали 1,1 миллиард, вы видите, что мы практически удвоили эту сумму", - указал А.Гутерреш.

По его словам, страны также договорились о выделении дополнительных финансовых средств в течение года.

Генсек подчеркнул, что ситуацию в Йемене можно урегулировать только путем переговоров.

В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении 107,5 млн евро для нуждающихся жителей Йемена.

По оценкам ЕК, 22,2 миллиона человек (порядка 75% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи или защите.