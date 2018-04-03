Читатель спрашивает: Не является ли ширком нарекание детей именами наподобие Алигулу и Хусейнгулу?

Нарекать детей такими именами, как Алигулу, Хусейнгулу, Хасангулу не является шикром. Потому что это выражает глубокое почтение к святым личностям, а не придание Аллаху сотоварищей. И вообще, если кто-то позиционирует себя рабом кого-то, то это вовсе не означает, что он перестает быть рабом Аллаха. Рабство перед Аллахом – это богослужения, адресатом которых является именно Всевышний. И подобное рабство ни перед кем не возможно. В давние времена очень многие люди считались рабами, не уверовали в Аллаха. К сожалению, радикально настроенные элементы и в этом вопросе перегибают палку. Такое отношение к вопросу в корне ошибочно.