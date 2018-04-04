ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
"Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов"
Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки? Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки?
Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)? Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)?
Христианина обвинили в вероотступничестве? Христианина обвинили в вероотступничестве?
«Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а)) «Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а))

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ

Несмотря на военное поражение, группировка "Исламское государство" еще способна на вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал  сегодня секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", — говорится в приветствии.


Опубликовано:4 Апрель, 2018  12:15, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Апрель, 2018
Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии
4 Апрель, 2018
Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в России
4 Апрель, 2018
Стала известна дата поставки российских комплексов С-400 в Турцию
4 Апрель, 2018
В Сирии в марте было похищено до 1,1 тыс человек
4 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 87 раз

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Апрель, 2018
Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии
4 Апрель, 2018
Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в России
4 Апрель, 2018
Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ
4 Апрель, 2018
Стала известна дата поставки российских комплексов С-400 в Турцию
4 Апрель, 2018

Не является ли ширком нарекание детей именами наподобие Алигулу и Хусейнгулу? Ислам в вопросах
4 Апрель, 2018
В Сирии в марте было похищено до 1,1 тыс человек
4 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 87 раз
3 Апрель, 2018
ООН собрала 2 млрд долларов на помощь жителям Йемена
3 Апрель, 2018
США вывели еще одну часть военной базы Инджирлик из Турции
3 Апрель, 2018

Христианина обвинили в вероотступничестве? Алиф.ТВ (Видео)
3 Апрель, 2018
США могут экстрадировать Гюлена
3 Апрель, 2018

Саудовский принц Мохаммед: Израиль имеет право на родину
3 Апрель, 2018

В Баку госпошлина за место на кладбище составляет 63 маната
3 Апрель, 2018

Можно ли совершать тайаммум на поверхность мохура? Ислам в вопросах
3 Апрель, 2018

Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"
3 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз
2 Апрель, 2018
Эксперты составили портрет «типичного французского джихадиста»
2 Апрель, 2018
Российские военные в Сирии предложили лидерам "Джейш Аль-Ислам" сдать оружие
2 Апрель, 2018

В Нигерии при нападении боевиков "Боко Харам" погибли 18 человек
2 Апрель, 2018
В Узбекистане осуждена группа вербовщиков в экстремистские группировки Сирии
2 Апрель, 2018

Эрдоган встретился с военными на границе с Сирией (Видео)
2 Апрель, 2018

За последнюю неделю в Турции обезврежен 61 террорист
2 Апрель, 2018
СМИ: Франция направила 50 военных в сирийский Манбидж
2 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 98 раз за сутки
2 Апрель, 2018

Сегодня годовщина кончины Ее Светлости Зейнаб (с.а)
2 Апрель, 2018

Что означают буквы «мугаттаа»? Ислам в вопросах
2 Апрель, 2018

Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине 3 апреля
2 Апрель, 2018

Со дня оккупации Кельбаджара минуло 25 лет
31 Март, 2018

«Дитя Каабы» В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а)
31 Март, 2018

Столкновения в секторе Газа: погибли 17 человек
31 Март, 2018
Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com