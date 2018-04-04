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Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в России

Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в России на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности, сообщает İslam.az со ссылкой на Интерфакс.

"Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге", - сказал он

"В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров", - продолжил Бортников.

По его словам, "были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан.


Опубликовано:4 Апрель, 2018  13:18, ]]>Печать]]>
 
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