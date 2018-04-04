Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и вернуть американских военных домой.

Как передает İslam.az со ссылкой на РТ, об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести войска из Сирии, я хочу вернуть военных домой", — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение заморозить $200 млн, которые были выделены на восстановление Сирии.