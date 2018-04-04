Президенты Турции, России и Ирана достигли договоренности по сирийскому конфликту

В ходе трехстороннего саммита в верхах в Анкаре президенты Турции, России и Ирана достигли договоренности по сирийскому вопросу.

Как сообщает İslam.az, о достигнутой договоренности сообщил официальный сайт президента Ирана Хасана Роухани.

Сообщается, что по итогам встречи президенты трех стран подписали совместное заявление. В документе подчеркивается достижение договоренности по сирийскому вопросу.

Главы трех государств также договорились о продолжении трехстороннего сотрудничества, подчеркнув приверженность долгосрочному достижению прекращения огня.

В совместном заявлении выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Сирии: "Мы выступаем против деятельности сепаратистов, стремящихся нарушить территориальную целостность Сирии и создающих угрозу безопасности соседних государств. Мы уверены, что сирийский конфликт должен быть урегулирован не силовым путем, а в рамках мира и политического диалога".

В документе подчеркивается, что стороны будут содействовать проведению в Сирии выборов на основе волеизъявления народа: "Мы считаем необходимым принятие конституции, которая устроит сирийцев, и проведение свободных и справедливых выборов под эгидой ООН".

Согласно достигнутой договоренности, Турция, Россия и Иран будут совместно бороться с ИГ, Джабхатом ан-Нусра и другими террористическими организациями, вошедшими в список Совбеза ООН.

Очередной трехсторонний саммит состоится в Иране.