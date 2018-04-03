Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан

Влиятельное издание Forbes опубликовало материал, в котором в очередной раз были проанализированы поступки президента США Дональда Трампа после его избрания. В статье под весьма громким заголовком «Власть и бизнес: как Дональд Трамп пытается усидеть на всех стульях» упоминается и Азербайджан, сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Для начала напомним, что в январе прошлого года указом Дональда Трампа был запрещен въезд в США гражданам семи стран – Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали. Оказывается, в списке мог оказаться и Азербайджан.

Так, Forbes цитирует «российско-азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова (сына Араса Агаларова)». По словам Эмина Агаларова, Дональд Трамп «не забывает своих друзей».

«Когда Трамп объявил о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, только невнимательный не заметил, что запрет не затрагивал такие государства, как Саудовская Аравия, Египет, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты», - подчеркивает Forbes.