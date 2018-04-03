ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки? Почему в некоторых хадисах запрещено пить воду из кружки со стороны ручки?
Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)? Родился ли кто-нибудь внутри Каабы кроме имама Али (а)?
Христианина обвинили в вероотступничестве? Христианина обвинили в вероотступничестве?
«Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а)) «Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а))
В какой день по лунному календарю было ниспослано пророчеству Его Светлости Мухаммаду (с)? В какой день по лунному календарю было ниспослано пророчеству Его Светлости Мухаммаду (с)?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Точка зрения

Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан

Влиятельное издание Forbes опубликовало материал, в котором в очередной раз были проанализированы поступки президента США Дональда Трампа после его избрания. В статье под весьма громким заголовком «Власть и бизнес: как Дональд Трамп пытается усидеть на всех стульях» упоминается и Азербайджан, сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Для начала напомним, что в январе прошлого года указом Дональда Трампа был запрещен въезд в США гражданам семи стран – Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали. Оказывается, в списке мог оказаться и Азербайджан.

Так, Forbes цитирует «российско-азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова (сына Араса Агаларова)». По словам Эмина Агаларова, Дональд Трамп «не забывает своих друзей».

«Когда Трамп объявил о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, только невнимательный не заметил, что запрет не затрагивал такие государства, как Саудовская Аравия, Египет, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты», - подчеркивает Forbes.


Опубликовано:4 Апрель, 2018  17:28, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Апрель, 2018
Саудовский принц Мохаммед: Израиль имеет право на родину
31 Март, 2018
«Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а))
31 Март, 2018
Сегодня исполняется 100 лет со дня геноцида азербайджанцев
28 Март, 2018
"Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов"
28 Март, 2018
Завершено строительство мечети "Гаджи Джавад" (Фотолента)

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Апрель, 2018

Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан
4 Апрель, 2018
Президенты Турции, России и Ирана достигли договоренности по сирийскому конфликту
4 Апрель, 2018
Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии
4 Апрель, 2018
Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в России
4 Апрель, 2018
Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ
4 Апрель, 2018
Стала известна дата поставки российских комплексов С-400 в Турцию
4 Апрель, 2018

Не является ли ширком нарекание детей именами наподобие Алигулу и Хусейнгулу? Ислам в вопросах
4 Апрель, 2018
В Сирии в марте было похищено до 1,1 тыс человек
4 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 87 раз
3 Апрель, 2018
ООН собрала 2 млрд долларов на помощь жителям Йемена
3 Апрель, 2018
США вывели еще одну часть военной базы Инджирлик из Турции
3 Апрель, 2018

Христианина обвинили в вероотступничестве? Алиф.ТВ (Видео)
3 Апрель, 2018
США могут экстрадировать Гюлена
3 Апрель, 2018

Саудовский принц Мохаммед: Израиль имеет право на родину
3 Апрель, 2018

В Баку госпошлина за место на кладбище составляет 63 маната
3 Апрель, 2018

Можно ли совершать тайаммум на поверхность мохура? Ислам в вопросах
3 Апрель, 2018

Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"
3 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз
2 Апрель, 2018
Эксперты составили портрет «типичного французского джихадиста»
2 Апрель, 2018
Российские военные в Сирии предложили лидерам "Джейш Аль-Ислам" сдать оружие
2 Апрель, 2018

В Нигерии при нападении боевиков "Боко Харам" погибли 18 человек
2 Апрель, 2018
В Узбекистане осуждена группа вербовщиков в экстремистские группировки Сирии
2 Апрель, 2018

Эрдоган встретился с военными на границе с Сирией (Видео)
2 Апрель, 2018

За последнюю неделю в Турции обезврежен 61 террорист
2 Апрель, 2018
СМИ: Франция направила 50 военных в сирийский Манбидж
2 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 98 раз за сутки
2 Апрель, 2018

Сегодня годовщина кончины Ее Светлости Зейнаб (с.а)
2 Апрель, 2018

Что означают буквы «мугаттаа»? Ислам в вопросах
2 Апрель, 2018

Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине 3 апреля
2 Апрель, 2018

Со дня оккупации Кельбаджара минуло 25 лет
31 Март, 2018

«Дитя Каабы» В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а)
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com