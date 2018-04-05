С начала года Армения потеряла 15 военных в зоне Карабахского конфликта

С начала 2018 года в ВС Армении зарегистрировано 9 смертей, связанных с несением службы. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 17 случаев смерти.

Как передает Islam.az, об этом сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

По его словам, 3 военных погибли во время организации провокации и обстрела позиций Азербайджанской армии. Один совершил самоубийство, двое умерли от болезней.

Еще трое военных умерли в ДТП, в результате несчастного случая и нарушения правил несения службы.

За указанный период убийств не зафиксировано.

Помимо этого, 6 человек скончались при обстоятельствах, не имеющих отношения к несению боевой службы.