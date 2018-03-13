Читатель спрашивает: Как следует совершать большое омовение женщине, скончавшейся во время месячных, и мужчине, скончавшемуся в состоянии джанабат?

Большое омовение для всех скончавшихся совершается одним и тем же способом. И не имеет значение, были ли в тот момент у женщины менструальные выдленеия или же мужчина был в состоянии джанабат. Следует лишь обратить внимание, чтобы на теле не была скверна. Если таковые имеются, например, если тело перепачкано кровью или спермой, то эти места следует промыть и очистить, а затем уже совершить большое омовение для скончавшегося.