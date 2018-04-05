В Париже арестован «самый старый джихадист Бельгии»

Сотрудники полиции задержали в Париже 72-летнего проповедника Бассама Аяши, известного как «самый старый джихадист Бельгии». Как сообщает телеканал France TV Info, постановление об аресте мужчины было выписано еще 27 марта, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Его подозревают в поддержании связей с представителями террористического сообщества.

Сейчас, как отмечается, Аяши продолжает находиться под стражей. По мнению правоохранителей, религиозный деятель вел пропаганду радикального ислама в исламском центре брюссельской коммуны Моленбек и «воспитал» не одно поколение джихадистов, в том числе отправившихся впоследствии воевать в Сирию и Ирак.