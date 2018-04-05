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Трое арестованных в ходе акции "Свободу хиджабу" вышли на свободу

Арестованные в ходе акции "Свободу хиджабу" три человека вышли на свободу.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Report, завершился срок заключения арестованных в 2012 году Ильхама Хатамова, Тарлана Агададашева, Ровшана Аллахвердиева.

Отметим, что эти лица были арестованы в ходе акции "Свободу хиджабу", проведенной в Баку перед зданием министерства образования 5 октября 2012 года.

Приговором Наримановского районного суда Р.Аллахвердиев, И.Хатамов и Т.Агададашев были лишены свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.


Опубликовано:5 Апрель, 2018  14:58, ]]>Печать]]>
 
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