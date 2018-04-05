Палестинцы готовятся к новым акциям протеста на границе сектора Газа, которые могут состояться уже в эту пятницу, сообщают в четверг западные СМИ.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", ожидается, что в демонстрациях примут участие несколько тысяч палестинцев. В свою очередь, израильские военные также ведут подготовку к возможным беспорядкам, определяя место для солдат, включая снайперов, с другой стороны ограждений у сектора Газа.

По словам организаторов протестов, они намерены поджечь покрышки и закидать камнями израильских военных.

СМИ напоминают, в течение всей этой недели в секторе Газа продолжались небольшие локальные выступления со стороны палестинцев. В частности, в минувшую среду несколько сотен человек собирались около его восточной границы.

В минувшую пятницу, 30 марта, в секторе Газа в ходе демонстраций произошли беспорядки. Волнения стали наиболее серьезными, начиная с 2014 года: 18 палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными и еще не менее 750 пострадали.