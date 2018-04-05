Генштаб РФ высказал версию о местонахождении лидера ИГ аль-Багдади

Лидер террористической группировки ИГ Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, находится на территории Ирака, сообщил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится", - сказал он.

"Его точное местонахождение неизвестно", - заявил Костюков. По его словам, за лидером ИГ охотятся спецслужбы многих стран, передает İslam.az.

На протяжении последних лет периодически появлялись сообщения о смерти или захвате аль-Багдади, однако впоследствии они не получали подтверждения.

В частности, в министерстве обороны РФ в июне 2017 года сообщали, что аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в Сирии 28 мая в результате российского авиаудара. Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.