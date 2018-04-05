Читатель спрашивает: Можно ли совершать малое омовение, если на одежде есть небольшая скверна? И может ли совершать малое омовение человек, если скверна находится на частях тела, не омываемых при малом омовении, например, на спине, половом органе и т.д.?

Одним из необходимых условий для верности совершаемого малого омовения является отсутствие скверны на частях тела, которые омываются или же обтираются. Поэтому, перед малым омовением, их следует очистить от скверны. Если же скверна находится на остальных частях тела или же одежде, то это не нарушает малое омовение. Если не омыты места выделения мочи и кала, то перед малым омовением их лучше омыть и очистить.

Однако надо учесть, что при выполнении намаза вся одежда и вес части тела должны быть чисты. И поэтому, даже если человек совершит малое омовение в оскверненной одежде, то все равно перед намазом он должен сменить ее или же очистить. Отметим, что совершение малого омовения в оскверненной одежде является нежелательным деянием.