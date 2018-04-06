Бывший президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что она также должна выплатить штраф в размере 18 млрд вон (около $17 млн), передает İslam.az со ссылкой на RT.

Ранее сообщалось, что южнокорейская прокуратура потребовала приговорить экс-президента страны Пак Кын Хе к 30 годам заключения. Ей предъявлено обвинение в коррупции по 18 пунктам.

В частности, её обвиняют во взяточничестве, в злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны.