В столкновениях на границе сектора Газа погиб 21 палестинец

По меньшей мере один палестинец погиб, свыше 80 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Это вторая массовая акция так называемого «Великого марша возвращения» - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

«В столкновениях с израильской армией на востоке (южного города) Хан-Юниса погиб 29-летний палестинец. Также есть 86 пострадавших, в том числе 43 раненных боевыми пулями», - говорится в информации.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников беспорядков, которые, по их данным, собрали «тысячи» человек на пяти участках совместной границы.

Аль-Кидра добавил, что в пятницу в центральной клинике сектора Газа - столичной больнице «Шифа» - умерли двое палестинцев, которые были ранены в столкновениях недельной давности. «Таким образом, общее число жертв того дня достигло 21», - сказал медик.

Отметим, прошлая пятница, когда начался «Великий марш возвращения», считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта - судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.