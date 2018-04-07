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Трамп призвал арабские страны к единству, чтобы противостоять Ирану

Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в пятницу по телефону пути восстановления единства стран Персидского залива, необходимого для противостояния Ирану и борьбы с терроризмом.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам разговора политиков.

"Президент Трамп выразил признательность наследному принцу за его усилия, направленные на поиск путей восстановления единства членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) с тем, чтобы лучше противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и эффективнее вести борьбу с террористами и экстремистами. Оба лидера согласились с тем, что все члены ССАГПЗ могут и должны делать больше для улучшения координации друг с другом и с США с целью обеспечения мира и процветания в регионе. Президент и наследный принц подчеркнули важность сохранения единства ССАГПЗ", - отмечается в заявлении.

Трамп и наследный принц "с нетерпением ожидают предстоящей встречи в Вашингтоне для продолжения обсуждения вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между США и ОАЭ", добавил Белый дом.


Опубликовано:7 Апрель, 2018  10:52, ]]>Печать]]>
 
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