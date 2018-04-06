Читатель спрашивает: Действительно ли большое омовение, если после него женщина заметит, что забыла удалить лак с ногтей на пальцах левой руки?

При большом омовении все тело должно контактировать с водой, не исключая поверхности даже с игольное ушко. В противном случае большое омовение не действительно. Также важно соблюдать и последовательность омовения. То есть, сначала омываются голова и шея, затем полностью правая сторона, а в конце – левая сторона. Если не омыв полностью одно из вышеуказанных человек перейдет к следующей части омовения, то оно недействительно. Если после большого омовения женщина заметит, что забыла удалить лак с ногтей на пальцах, то должна удалить лак и промыть лишь эти ногти (если после большого омовения не допустила деяний, нарушающих его). Но если лак остался на пальцах правой руки, то омывать голову и шею не требуется: надо удалить лак и омыть ногти, а затем полностью омыть левую сторону. Вновь повторимся: это правило в силе, если большое омовение не было нарушено.