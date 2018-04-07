МВД Украины об операции по освобождению Донбасса

МВД Украины готовится к деоккупации Донбасса и восстановлению контроля над оккупированными территориями на востоке Украины, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике, сообщает УНИАН.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - рассказал глава МВД.