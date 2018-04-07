США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по сектору Газа

Соединенные Штаты заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации на границе с сектором Газа.

Как передает Islam,az со ссылкой на RT, об этом сообщил постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США", - сказал Рияд Мансур.

Как отметил дипломат, такие решения Вашингтона позволяют Армии обороны Израиля продолжать "натиск" на палестинское гражданское население.