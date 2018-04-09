Минобороны России: Удары по аэродрому в Сирии нанесли самолеты ВВС Израиля

В Минобороны России заявили, что удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8-ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет, передает İslam.az.

«Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Агентство SANA в ночь на 9 апреля сообщило, что авиабаза Т-4, расположенная в сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару.