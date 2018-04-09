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В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию религиозных общин достигло 808

Некоторым религиозным общинам, получившим госрегистрацию со стороны Госкомитета по работе с религиозными структурами, выданы сертификаты.

Как сообщили Islam.az в пресс-службе Госкомитета, на организованном по этому случаю собрании присутствовали первый заместитель председателя структуры, руководитель аппарата, заведующие отделами и председатели недавно прошедших регистрацию религиозных общин.

Были вручены сертификаты 15-ти прошедшим недавно регистрацию религиозным общинам.

Отметим, что после начала процесса повторной госрегистрации религиозных общин, ее прошли 808 религиозных структур.


Опубликовано:9 Апрель, 2018  17:03, ]]>Печать]]>
 
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