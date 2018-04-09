Ливан подтвердил нанесение израильскими самолетами удара по сирийской авиабазе

В вооруженных силах Ливана подтвердили, что самолеты ВВС Израиля атаковали авиабазу Т-4 в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве, сообщает в понедельник межарабское издание "Аль-Масдар".

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", ливанские военные заявили, что четыре израильских самолета нарушили воздушное пространство Ливана в период с 3:25 по 3:35 утра в понедельник по местному времени, произведя пуск ракет над морем к западу от города Джуния.

Издание отмечает, что, учитывая то, что Минобороны России сообщало о двух израильских самолетах, нанесших авиаудар, вероятно, два других самолета, о которых упоминают ливанские военные, обеспечивали радиоэлектронное подавление.

Согласно версии российской стороны, в ночь на понедельник самолеты ВВС Израиля F-15 нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4 в Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское агентство SANA сообщало о гибели и ранении людей на авиабазе, но точного их число не приводило. По его данным, система ПВО сбила несколько выпущенных израильскими самолетами ракет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, выпущенных израильскими F-15 в ночь на понедельник. Три ракеты достигли западной части аэродрома.