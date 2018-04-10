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Россия предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с журналистами по завершении открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

"Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".

Утверждения о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе - это провокация, которая может плохо кончиться, добавил Небензя.

"Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, - заявил он. - Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо".


Опубликовано:10 Апрель, 2018  11:40, ]]>Печать]]>
 
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