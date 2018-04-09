ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Действительно ли большое омовение, если после него женщина заметит, что забыла удалить лак с ногтей на пальцах левой руки? Действительно ли большое омовение, если после него женщина заметит, что забыла удалить лак с ногтей на пальцах левой руки?
Как следует совершать большое омовение женщине, скончавшейся во время месячных, и мужчине, скончавшемуся в состоянии джанабат? Как следует совершать большое омовение женщине, скончавшейся во время месячных, и мужчине, скончавшемуся в состоянии джанабат?
Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан
Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин
Можно ли совершать малое омовение, если на одежде есть небольшая скверна? Можно ли совершать малое омовение, если на одежде есть небольшая скверна?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Точка зрения

СМИ: США совершит военную интервенцию в Сирии

Центральное разведывательное управление и министерство обороны США подготовили карту 22 основных целей на территории, подконтрольной режиму Башара Асада.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на CNNTurk, среди пунктов, которые собирается бомбить США, есть пункты вооруженных лиц, поддерживаемых Ираном, место расположения российских военнослужащих – военные базы в Хумусе и Тартусе.

Сообщается, что в двух предполагаемых пунктах бомбардировки США в регионах Хумус и Тартус располагаются российские военнослужащие.

Операция будет координироваться США, Великобританией, Францией и Израилем. Бомбардировку осуществят ракетами морских, воздушных и сухопутных войск.

Отметим, что 8 апреля в подконтрольном силам оппозиции районе Дума в регионе Восточная Гута было использовано химическое оружие. В результате химической атаки погибли 75 человек, более тысячи были отравлены. Большинство пострадавших малолетние дети и младенцы.

Западные страны во главе с США заявили, что это преступление было совершено режимом Башара Асада. Дональд Трамп заявил, что это воздушная атака не останется без ответа.


Опубликовано:10 Апрель, 2018  12:26, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
9 Апрель, 2018
Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин
6 Апрель, 2018
В столкновениях на границе сектора Газа погиб 21 палестинец
4 Апрель, 2018
Почему Дональд Трамп не «запретил» Азербайджан
3 Апрель, 2018
Саудовский принц Мохаммед: Израиль имеет право на родину
31 Март, 2018
«Дитя Каабы» (В связи с годовщиной мовлуда имама Али (а))

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Апрель, 2018
Путин рассказал об уникальном российском оружии
10 Апрель, 2018

В Идлибе в жилом здании произошел взрыв, погибли 28 человек
10 Апрель, 2018

В Иран доставлены тела советников, погибших при ударе в Сирии
10 Апрель, 2018

Названы потери Турции в «Оливковой ветви»
10 Апрель, 2018

Город со знаком препинания в названии? Реальность или вымысел!?
10 Апрель, 2018

СМИ: США совершит военную интервенцию в Сирии Составлена карта 22 целей для бомбардировки
10 Апрель, 2018
В Карабахе убит армянский солдат
10 Апрель, 2018
США отправили ракетоносцы к берегам Сирии
10 Апрель, 2018
Россия предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии
10 Апрель, 2018
Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в связи с ситуацией в Сирии
10 Апрель, 2018

Когда впервые люди стали пользоваться водой колодца Замзам? Ислам в вопросах
10 Апрель, 2018
В Турции рассказали, когда выведут войска из сирийского Африна
10 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 97 раз
9 Апрель, 2018

Министр обороны США: Не исключается военное вмешательство в Сирию
9 Апрель, 2018
Ливан подтвердил нанесение израильскими самолетами удара по сирийской авиабазе
9 Апрель, 2018

В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию религиозных общин достигло 808
9 Апрель, 2018

Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска
9 Апрель, 2018
Правая рука главаря ИГ ликвидирован в Ираке
9 Апрель, 2018

Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из "ядерной сделки"
9 Апрель, 2018

Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин (Видео) АлифТВ
9 Апрель, 2018

Минобороны России: Удары по аэродрому в Сирии нанесли самолеты ВВС Израиля
9 Апрель, 2018

В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена "Боко Харам"
9 Апрель, 2018

В Берлине построят комплекс, где под одной крышей будут синагога, церковь и мечеть
9 Апрель, 2018

Как записывались и каким образом дошли до нас длинные проповеди, встречающиеся в религиозных источниках? Ислам в вопросах
9 Апрель, 2018

Сирийская авиабаза в Хомсе подверглась массированному ракетному удару
9 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 92 раза
7 Апрель, 2018
США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по сектору Газа
7 Апрель, 2018
МВД Украины об операции по освобождению Донбасса
7 Апрель, 2018
В Афганистане ликвидирован главарь местной группировки ИГ
7 Апрель, 2018

Действительно ли большое омовение, если после него женщина заметит, что забыла удалить лак с ногтей на пальцах левой руки? Ислам в вопросах
7 Апрель, 2018

Трамп призвал арабские страны к единству, чтобы противостоять Ирану
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com