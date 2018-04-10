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Новости » Новости по миру

Город со знаком препинания в названии?

В мире миллионы городов и населенных пунктов. И все они имеют свое спеицифическое название, который что-то, да значит. А интересно, есть ли город, в названии которого имеется знак препинания? Насколько бы неожиданно это не звучало, но - оказывается есть! Это город в Канаде - Сен-Луи-дю-Ха! Ха!

Причем канадский Сен-Луи-дю-Ха! Ха! (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) — единственный в мире город, в названии которого есть не один, а сразу два восклицательных знака. Город находится в провинции Квебек, он был основан в 1860 году, а получил свое название в 1874-м. Сейчас здесь проживает менее 1,5 тыс. человек.


Опубликовано:10 Апрель, 2018  13:36, ]]>Печать]]>
 
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