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В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

В Азербайджане началось голосование на президентских выборах.

Это VIII официальные общенациональные выборы президента.

Срок полномочий избираемого президента составляет 7 лет.

Лица, достигшие 18 лет, могут проголосовать в избирательных пунктах.

В стране 5 миллионов 309 тыс. 434 избирателя. Количество избирательных бюллетеней на 3% больше числа избирателей, т.е. напечатано 5 млн 347 тыс. 803 избирательных бюллетеня.

В Азербайджане имеется 125 избирательных округов. В стране 5426 постоянных избирательных пунктов и 215 временных избирательных пунктов. 5253 человека назначены членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

В созданном за пределами страны 41 избирательном пункте проголосуют 13 тыс. 820 человек.

В 1455 избирательном пункте для лиц с ограниченными возможностями передвижения созданы мобильные пандусы для беспрепятственного передвижения. Для свободного голосования инвалидов зрения каждый избирательный пункт обеспечен трафаретными формами с использованием шрифта Брайля.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по назначению, подготовке и проведению выборов президента Азербайджанской Республики, Информационный центр Секретариата ЦИК в течение дня 5 раз (10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19.00) сообщит предварительные данные о ходе голосования, участии избирателей.

Сегодня запрещено проводить какую-либо предвыборную агитацию.

ЦИК зарегистрировал 8-х кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).


Опубликовано:11 Апрель, 2018  10:06, ]]>Печать]]>
 
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