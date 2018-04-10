Читатель спрашивает: Кто из шехидов Кербелы не был захоронен в общей могиле?

Сражавшихся в день Ашуры плечом к плечу с имамом Хусейном (а) людей, и ставших шехидами, захоронили в общей могиле вблизи могилы имама. И сегодня эта могила расположена внутри усыпальницы имама Хусейна (а). Но несколько шехидов в силу определенных причин были похоронены в других местах. Сыновья имама Хусейна (а) – Алиакбар и Алиаскар расположены под сводом могилы отца. Его Светлость Аббас был предан земле там, где и стал шехидом – на берегу реки Фарат. Соплеменники Хабиба ибн Мазахира похоронили его в отдельной могиле, которая сегодня также расположена в комплексе усыпальницы имама Хусейна (а). Могила Хурра располагается же в отдалении. Согласно одной из версий, соплеменники, в знак уважения, предали его земле там, где он и был убит. Согласно другому предположению же, он не был удостоен чести быть захороненным рядом с имамом Хусейном (а), так как он перекрыл путь движению каравана имама и стал одним из виновников трагедии.