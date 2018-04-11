Более 200 военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Алжире

Военный самолет упал cегодня утром в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик, сообщает İslam.az cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Выживших при крушении военного самолета нет. Oб этом сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.

Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Самолет упал в районе аэропорта.

Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.