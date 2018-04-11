Армения начала военные учения в Кельбаджаре

Вооруженные силы Армении провели незапланированные военные учения в оккупированном Кельбаджаре, пишет издание Lragir.

По словам начальника генерального штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, учения впервые прошли у передовой линии. Также проводились боевые стрельбы, отрабатывался сценарий боевых действий в горных условиях.

По сценарию учений ВС Армении предотвратили внезапное нападение противника. Причем, целью была оборона Кельбаджара. В учения были вовлечены авиационные подразделения ВС Армении, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25.