Читатель спрашивает: Может ли мужчина после развода потребовать у бывшей супруги подаренные ей вещи и драгоценности?

При разводе мужчина должен выплатить женщине обещанные ей мехриййе. Кроме того, согласно религиозным и светским законам, обязан отдать женщине часть общего имущества, а также, если есть дети, выделить им материальную поддержку (алименты). Предметы, которые в период совместной жизни были подарены женщине мужчиной и родственниками, остаются у женщины. То есть, если какая-то драгоценность подарена женщине и считается ее частной собственностью, то никто не имеет право забирать это у нее. К этой же категории относятся и драгоценные украшения, которые были вручены женщине во время помолвки или свадьбы.